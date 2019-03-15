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Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât alanında icra edilen görevler esnasında 15 Mart 2019 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA, (DHA)

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