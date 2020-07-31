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  4. Milli Savunma Bakanlığı: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü tespit edilen, 1 DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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