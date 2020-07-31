Milli Savunma Bakanlığı: 1 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı

Bakanl\u0131\u011f\u0131n Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "F\u0131rat Kalkan\u0131 b\u00f6lgesinde huzur ve g\u00fcven ortam\u0131n\u0131 bozmaya d\u00f6n\u00fck ter\u00f6r faaliyetleri y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc tespit edilen 1 DEA\u015e\u2019l\u0131 ter\u00f6rist hain planlar\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiremeden g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131" denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 86 y\u0131l sonra ilk! Ko\u015farak geldilerTilkiyi vurmak isterken day\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc!KVKK\u2019dan yeni unutulma hakk\u0131 d\u00fczenlemesi! Unutulma hakk\u0131 nedir?