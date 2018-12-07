MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 1 HAFTADA 32 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, son 1 haftada yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK); PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Şanlıurfa ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlara devam edildiği, 32 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonlarda 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

Operasyonlarda 12 piyade tüfeği, 1 tanksavar silahı, 2 bin 727 muhtelif hafif silah mühimmatı, 168 kilogram amonyum nitrat, 15 kilogram A-4 patlayıcı, 7,5 kilogram C-4 patlayıcı, 100 gram C-3 patlayıcı madde, 100 gram tahrip kalıbı, 3 el bombası, 7 muhtelif telsiz ele geçirildiği ve 6 el yapımı patlayıcı imha edildiği bildirildi. Teröristler tarafından kullanılan 39 silah mevzisi, sığınak ve deponun da kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.