Milli Savunma Bakanlığı: 1 haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son 1 haftada yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, TSK'nın, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda, 16-22 Kasım tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Hakkâri, Şırnak, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara devam edildiği kaydedildi. Bu operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"885 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 3 adet antipersonel mayını, 23 kilogram amonyum nitrat, 15 kilogram C-4 patlayıcı madde, 8 kilogram tahrip kalıbı, 2 adet el bombası, 3 adet el telsizi, 30 adet fünye ele geçirilmiş ve 23 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 42 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir."

PKK'NIN FİNANS KAYNAKLARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda da 58 kilogram uyuşturucu, 276 kilogram toz esrar, 35 bin 881 paket kaçak sigara ve 11 cep telefonu ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarla, PKK/KCK terör örgütü üzerinde baskı oluşturulduğu, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Fırat Kalkanı Harekâtı'na da değinilen açıklamada, "Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmıştır" denildi.

MENBİÇ BÖLGESİ

Suriye'nin El- Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir."

İDLİB BÖLGESİ

Açıklamada, TSK birliklerinin, İdlib bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yaptığı da vurgulanarak, şöyle denildi:

"Bu kapsamda; TSK tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı gözlem noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. TSK, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir."

AFRİN'DEKİ GELİŞMELER

Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında; 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan yerel kolluk kuvvetlerinin faaliyetine devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"TSK birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren 4 bin 585 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 294 adet mayın ve 1643 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. TSK, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis'te kurduğu TSK Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır."

