Milli Savunma Bakanlığı 10 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargahına sözlü giriş sınavıyla genel idare hizmetleri sınıfı 8'inci dereceden kadrolara atanmak üzere 10 Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alımında bulunulacak.

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar), Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları şartı aranıyor.