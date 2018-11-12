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Milli Savunma Bakanlığı: 38 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

 

Milli Savunma Bakanlığı‏ tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine son üç günde icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş toplam 38 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (DHA)

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