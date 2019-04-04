Milli Savunma Bakanlığı: 59 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 12 Mart'tan bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere toplam

59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Şebnem Aktop, operasyonlarda 39 silah, 4 ağır silah, 4 bin 879 hafif silah mühimmatı, 77 ağır silah mühimmatı 3 bin 266 kilogram patlayıcı madde ile 46 el bombasının ele geçirildiğini, 36 adet el yapımı patlayıcının imha edildiğini, teröristler tarafından kullanılan 103 adet silah, mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi. Binbaşı Şebnem Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve başta istihbarat teşkilatımız olmak üzere devletin diğer kurumlarıyla yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Irak kuzeyine icra edilen hava harekâtlarında etkin sonuçlar alınmaya devam edilmektedir. Son operasyon da göstermiştir ki, teröristlerin kaçacak, saklanacak yeri kalmamıştır. Mücadelemiz etkinlikle ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir" dedi.

‘AĞIR KAYIPLAR VERDİLER’

Elde edilen bilgilere göre, teröristlerin özellikle Irak kuzeyinde icra edilen hava harekâtları ve yurt içinde sürdürülen operasyonlar sonucunda ağır kayıplar verdiklerine dikkat çeken Binbaşı Aktop, örgüte katılım oranının oldukça azaldığı, kaçışların ve teslimlerin önemli ölçüde arttığı, lojistik destek yönünden büyük ölçüde zorlandıkları, örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların baş gösterdiği ve elebaşlarının buna engel olma kapasitesini yitirdiğinin tespit edildiğini aktardı. Binbaşı Aktop, operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyetinin önemli ölçüde kısıtlandığını kaydetti.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Binbaşı Aktop, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda ise 102 adet kaçak silah, 216 kilogram kaçak akaryakıt, 1 kilogram uyuşturucu, 21 bin 361 paket kaçak sigara ve 193 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiğini belirtti.

Binbaşı Şebnem Aktop, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 16 bin 294 personel hakkında ihraç işlemi yapıldığını, 6 bin 83 personel hakkında ise adli ve idari sürecin devam ettiğini kaydetti. Aktop "OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile bin 177 personel hakkında ihraç işlemi uygulanmış, 106 emekli personelin ise rütbeleri geri alınmıştır. FETÖ ile mücadelede bünyemizden hainler temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliği önemli oranda artmaya devam etmektedir" dedi.

'ABD VE RUSYA İLE İKİLİ TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR'

Binbaşı Şebnem Aktop, Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle ABD ve Rusya Federasyonu ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler devam etmektedir. İcra edilen bu toplantılar ve görüşmelerde; Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede PKK/YPG'nin bulunmaması; ABD bölgeden çekildikten sonra bir güç boşluğunun oluşmaması maksadıyla bölgenin emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına izin verilmeyeceği, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konusundaki duyarlılığımız, Türkiye'nin Suriye’deki asıl amacının; Türkiye-Suriye sınırının ve Türk halkının güvenliğini tesis etmek ve bölgedeki YPG/PKK varlığından kurtulup Türkiye'deki mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlamak olduğu, Türkiye'nin mücadelesinin DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik-dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı ifade edilmektedir. Bütün bu diplomatik ve askeri çabaların yanında, en üst düzeyde alınan kararlara uygun olarak, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılmak üzere TSK tarafından gerekli planlama ve hazırlık faaliyetleri tamamlanmış durumdadır. Bu kapsamda, Sayın Bakan ve TSK komuta kademesi tarafından 30 Mart 2019’da Şanlıurfa'da İleri Harekât Merkezi açılmıştır."

'YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR'

Binbaşı Şebnem Aktop, yeni askerlik sistemiyle ilgili ise "Diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanmasına müteakip, çalışmaların Sayın Cumhurbaşkanımızın makamlarına arz edilmesi planlanmaktadır" dedi.

'F-35'LERİN TESLİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Binbaşı Aktop'un bilgilendirme toplantısının ardından askeri kaynaklar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili soruya "F-35’lerin teslim süreciyle ilgili koordinasyonlar devam ediyor. Oradaki pilotlarımızın eğitimi de devam ediyor. Türkiye bu projenin ortaklarından birisi, bu program çerçevesinde üzerine düşen bütün yükümlülükleri yerine getiriyor. Bunu ABD yetkilileri de dile getiriyor. Süreçle ilgili koordinasyon devam ediyor" dediler.

İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ZİYARETİ

Askeri kaynaklar, Anıtkabir'de dikkat edilmesi gereken hususlarınn törenden önce tebliğ edildiğini belirterek, ''Anıtkabir yönetmeliğinde Anıtkabir'de dikkat edilmesi gereken hususlar, töreni düzenleyen gruba tören başlamadan önce tebliğ edilir. Anıtkabir saygınlığına gölge düşürülmemesini sağlayan tedbirler; slogan atılmaması, bayrak açılmaması, taşkınlık yapılmaması. Anıtkabir, Ata'mızın mezarı. Katılımcıların oradaki saygınlığa gölge düşürücü, aykırı hareketleri insicamı bozuyor, Anıtkabir’in saygınlığına halel getiriyor. Yönergemizde yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi sorun" dedi.

ANKARA, (DHA)

