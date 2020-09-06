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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 22:37 | Son Güncelleme

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk askerine yönelik teröristlerce yapılan hain saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28), şehit oldu. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Aslan'ın acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonucu bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan ağır yaralandı. Ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Uzman Onbaşı Serdar Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Serdar Aslan'ın acı haberi ise Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile yasa boğulurken, şehidin evi ve evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

EN SON DÜN AKŞAM AİLESİYLE GÖRÜŞMÜŞ

Aslen Şanlıurfa Bozova nüfusuna kayıtlı olan, evli ve bir çocuk babası Şehit Serdar Aslan'ın en son dün akşam saatlerinde ailesiyle telefonda görüştüğü öğrenildi.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan Serdar Aslan için bir taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız, 6 Eylül 2020 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kaderli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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