HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 şehit

01.12.2020 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari/Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Defineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandıDefineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandı
AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu arttı

Bitlis'te kaçak kazı yapan definecilere suçüstü! Bin adet sikke ele geçirildi

Defineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandı

1 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Çorum'da pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Kadir Şeker'in avukatından 'kiralık katil' iddiasına yanıt: İftira mahiyetinde bir beyandır

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Elektrik kesintisi listesi 2 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İşte kesinti olacak yerler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.