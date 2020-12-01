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  4. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de 1 asker kaza sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de 1 asker kaza sonucu şehit oldu

01.12.2020 20:02 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de 1 asker kaza sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari/Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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