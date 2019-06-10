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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından "01 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasını yaptı.


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Milli Savunma Bakanlığı TSK

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