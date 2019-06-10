Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından "01 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasını yaptı.

01 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Haziran 2019



