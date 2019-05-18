Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

MSB'den gelen açıklama şu şekilde: ''Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.''

