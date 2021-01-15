Milli Savunma Bakanlığı aşı olma sırası 2021... Uzman erbaş, uzman çavuş , astsubaylar, TSK çalışanları ne zaman aşı olacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışanlar ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan; uzman erbaş, uzman çavuş, uzman onbaşı, astsubaylar kısaca tüm Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çalışanları için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre MSB çalışanları 1. sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki Milli Savunma Bakanlığı çalışanları ne zaman aşı olacak?

UZMAN ÇAVUŞ, ERBAŞ VE ASTSUBAYLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Uzman erbaş, uzman çavuş, uzman onbaşı, astsubaylar ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre MSB çalışanlarının sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.