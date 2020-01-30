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  4. Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 22:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz."

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