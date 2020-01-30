Milli Savunma Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz."

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Avrupa Parlamentosu\u2019nda kirli elleriyle bayra\u011f\u0131m\u0131za sald\u0131ran \u00e7aresiz, \u015f\u0131mar\u0131k \u00e7ocuklara her yerde Al Sanca\u011f\u0131m\u0131z\u0131n asilli\u011fini ve g\u00fcc\u00fcn\u00fc g\u00f6stermeye devam edece\u011fiz."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130T\u0131kal\u0131 kulaklar i\u00e7in do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler PARTNER Foto\u011fraf i\u00e7in \u015fekilden \u015fekle girdiler!Canl\u0131 yay\u0131nda b\u00f6yle duyurdu: \u015eok ge\u00e7irdi
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