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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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