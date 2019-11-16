Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasının sürdüğünü ve şu ana kadar bölgede 988 EYP ve 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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