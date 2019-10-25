Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi"
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi"
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Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi"
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