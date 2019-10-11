Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu"

