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Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli için 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 17 Ağustos itibariyle 357 bin 350 kişi bedelli askerlik için müracaatta bulundu.

ANKARA, (DHA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 17 Ağustos itibariyle 357 bin 350 kişi bedelli askerlik için müracaatta bulundu. Açıklamada, bunlardan 61 bin 843 kişinin paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamladığı vurgulandı.

Açıklamada müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişinin, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül’de birliklerine sevk edileceği; eğitimlerin ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılacağı duyuruldu.

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