Milli Savunma Bakanlığı: Doğu Akdeniz'de hiçbir kabadayılığa izin verilmeycek

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı. Açıklamada 'Bölgede hiç bir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!" başlıklı açıklamada "Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1302509912640098305?s=20

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i beş savaş gemisi eşliğinde Akdeniz'e göndermesi üzerine gerginlik tırmanmış, Yunanistan da gözlem için bölgeye savaş gemileri göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek, en küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" demişti.

Kıbrıs yönetimi ise Kıbrıslı Türklerin ülkenin doğal kaynaklarına ilişkin haklarının, önceki barış görüşmelerinde yer alan mevcut anlaşmalarla güvence altına alındığında ısrarcı.

Şu ana kadar Fransız Total, İtalyan Eni ve Exxonmobil'in de dahil olduğu enerji şirketlerinin sondaj yapma lisansına sahip olduğu Kıbrıs'ın güney kıyısında üç büyük gaz sahası keşfedildi.

