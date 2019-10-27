Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.

Barış Pınarı Harekâtı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşinde bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiştir.https://t.co/KbT0GwSmFh#MSB #TSK pic.twitter.com/3eTKnrO3I5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019



