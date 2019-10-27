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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn bölgesindeki askerlere teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır.

Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir.


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Anahtar Kelimeler:
şehit Barış Pınarı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
YIKIN, DÜMDÜZ EDİN ORALARI. TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ, GÖVDE ÜSTÜNDE BAŞ BIRKAMAYIN! MASA ÜSTÜ ANLAŞMA VAR DİYE T.C.DEVLETİ İKİ TANE NAMERT ÇAPULCUYA MI HAD BİLDİREMEYECEK!!!
yazık ,hani anlaşmışktık hani çekiliyorlardı hani çekilmişlerdi .bırakın artık gerçekleri gizlemeyi girin dümdüz edin çıkın
verin verin 120 verin 150 saat verin bunları isterken bu terör boş duracağını mi saniyorsunuz
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