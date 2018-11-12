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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 19:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkâri Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18’i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı sekiz kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgesinde meydan gelen patlamada yaralanan 26 askerden 18'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 askerden 18'inin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği, yaralı 8 askerin hastanede tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Hakkari şehit

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