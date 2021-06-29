Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/HASOeIOJRx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2021



