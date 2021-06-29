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  4. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

29.06.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı Hakkari
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