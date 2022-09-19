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  4. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

19.09.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı terörist Pençe Kilit Operasyonu
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