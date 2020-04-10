Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

MSB'den yapılan açıklamada, ''İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, KOVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun'' ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, COVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 10, 2020



