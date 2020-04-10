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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 22:25 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığında görevli bir sivil memurun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

MSB'den yapılan açıklamada, ''İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığımızda görevli Sivil Memur Levent Ünver, KOVID-19 tanısıyla tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağolsun'' ifadeleri kullanıldı.


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Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs

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