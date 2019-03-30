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Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığı yapan teröristler vuruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki terör kampları ve eylem hazırlığında bulunan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen ve "Pençe" adı verilen hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Eylem hazırlığı yapan teröristler vuruldu!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak kuzeyinde PKK terör örgütü elebaşlarına ait hedefler ile eylem hazırlığı içindeki teröristlere karşı hava harekatı düzenlendi.

Açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur." ifadesine yer verildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı PKK TSK

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