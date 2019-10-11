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Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu."

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 23:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu."

Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu."

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