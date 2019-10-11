Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu."

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda ba\u015far\u0131yla devam eden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 kapsam\u0131nda etkisiz hale getirilen toplam PKK\/PYD-YPG\u2019li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 399 oldu."PARTNER44 bin y\u0131l \u00f6nce \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc! Bu halde bulunduAkhisar\u2019da uyu\u015fturucu operasyonu: 7 ki\u015fi tutukland\u0131100 bin ki\u015finin banka hesab\u0131n\u0131 ele ge\u00e7iren \u2019hacker\u2019 \u00e7etesinin 7 \u00fcyesi tutukland\u0131
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