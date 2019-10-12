Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 459 oldu."

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda ba\u015far\u0131yla devam eden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019nda etkisiz hale getirilen toplam PKK\/PYD-YPG\u2019li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 459 oldu."PARTNERG\u00fczellikleriyle haf\u0131zalara kaz\u0131nan en seksi fenomenlerKestane toplarken dereye yuvarlanan \u015fah\u0131s hayat\u0131n\u0131 kaybettiBar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019nda 4\u2019\u00fcnc\u00fc g\u00fcn (11)
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