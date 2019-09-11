Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Hakkari \u00c7ukurca\u2019da icra edilen operasyonlarda 1\u2019i yaral\u0131 olmak \u00fczere 2 PKK\u2019l\u0131 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi."KKTC polisi, okuldaki T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 indiren Rum\u2019u ar\u0131yorKazada \u00f6len temizlik i\u015f\u00e7isi, g\u00f6zya\u015flar\u0131ya topra\u011fa verildiDenize at\u0131k bo\u015faltan kamyon s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc hakk\u0131nda i\u015flem ba\u015flat\u0131ld\u0131
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