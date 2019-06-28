Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari’de 27 Haziran’da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari’de 27 Haziran’da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari’de 27 Haziran’da nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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