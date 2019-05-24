Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Hava Kuvvetlerimizin icra etti\u011fi hava harekatlar\u0131yla desteklenen ve halen devam eden Hizan\/Bitlis b\u00f6lgesindeki operasyonlarda en az 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi."PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiCipin TIR'a arkadan \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 ve 1 ki\u015fin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc kaza kamerada\u00d6\u011frenci servisi, trafik \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131 ve tabelaya \u00e7arp\u0131p ref\u00fcje \u00e7\u0131kt\u0131: 7 yaral\u0131
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