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Milli Savunma Bakanlığı: "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla desteklenen ve halen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla desteklenen ve halen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı: "Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatlarıyla desteklenen ve halen devam eden Hizan/Bitlis bölgesindeki operasyonlarda en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."

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