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Milli Savunma Bakanlığı heyeti Rusya'dan döndü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 17:46 | Son Güncelleme

RUSYA'da, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapan Milli Savunma Bakanlığı heyeti, çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.

ANKARA, (DHA)- RUSYA'da, Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapan Milli Savunma Bakanlığı heyeti, çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler, Astana ve Soçi’de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi. Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen, barış ve istikrarın sağlanması için İdlib’de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı. Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak ise, Türkiye’nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi. Bu çerçevede, görüşmelerde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

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