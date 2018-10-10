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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de ağır silahların çekilme süreci bugün tamamlandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.    Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) istikrarın temini için, garantör devletler olan Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı imzalanmıştır.

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından İdlib'e ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) istikrarın temini için, garantör devletler olan Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı imzalanmıştır. Mutabakat gereği; sahanın coğrafi yapısı ile yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İGAB sınırları boyunca 15-20 km. derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge (SAB) oluşturulmuştur. Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, bu kapsamda, İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mütabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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