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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de gözlem noktasına saldırı düzenlendi

16.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Suriye rejim güçlerinin İdlib’de 9’uncu gözlem noktasına saldırı düzenlediğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de gözlem noktasına saldırı düzenlendi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Suriye rejim güçlerinin İdlib bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği Tall Bazan bölgesinden, Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı Gözlem Noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışlarıyla bir saldırı gerçekleştirildiği" ifadesine yer verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Yapılan saldırıda personel zayiatı olmayıp; üs bölgemizde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir."

Savunma Bakanlığı'ndan 13 Haziran'da yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına Esad rejiminin kontrolündeki bölgeden "kasıtlı olduğu değerlendirilen" bir saldırı yapıldığı belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasında, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir" denilmişti.

Ateşkes konusunda çelişkili açıklamalar

Rus haber ajansları 13 Haziran'da İdlib'de hükümet güçleri ve muhalifler arasında tam kapsamlı bir ateşkesin Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda sağlandığı duyurmuştu. Ancak Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Rusya'nın açıklamasının tersine İdlib'te ateşkesin tam olarak sağlanamadığını belirtmişti.

Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib'de ilan edilen çatışmasızlık bölgesinde 12 Türk gözlem noktası bulunuyor.

DW/ rtr, HT/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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