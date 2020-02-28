HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de topçu saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de topçu saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

28.02.2020 23:35 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de topçu saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de topçu saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de topçu saldırısı sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
ABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısıABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'e ilişkin yeni çağrı: Gerginlikten geri adım atın

BM'den İdlib açıklaması: Bu en endişe verici anlardan biri

ABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

ABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

Rusya'da Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Rusya'dan flaş açıklama! Tarih verdiler

Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü

Rusya'da helikopter düştü

Almanya Başbakanı Merkel'den İdlib açıklaması

Merkel'den İdlib açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten düzensiz göçmen açıklaması!

Sınırda hareketlilik! Miçotakis'ten mülteci açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.