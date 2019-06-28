Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130dlib\u2019deki g\u00f6zlem noktas\u0131na y\u00f6nelik yap\u0131lan sald\u0131r\u0131ya kar\u015f\u0131l\u0131k olarak rejim mevzilerinin etkili \u015fekilde vuruldu\u011funu bildirdi.PARTNERP\u0131nar Altu\u011f'un aldatt\u0131\u011f\u0131 ilk e\u015fi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131 olay detaylar!Minib\u00fcs trakt\u00f6re \u00e7arpt\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131Irak\u2019\u0131n kuzeyinde etkisiz hale getirilen ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 112\u2019ye ula\u015ft\u0131
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