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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

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