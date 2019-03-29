Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

