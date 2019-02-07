IHAAW153230-ASA/07-02-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
07.02.2019 15:32:30 TSI
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