Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.