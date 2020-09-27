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  4. Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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