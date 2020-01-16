Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Irak kuzeyindeki Hakurk b\u00f6lgesinde tespit edilen 3 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlar\u0131m\u0131z kararl\u0131l\u0131kla devam edecek."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'Hep \u00fcnl\u00fc olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie \u00e7ekmek i\u00e7in...Bursa'da \u015fafak vakti 700 polisle uyu\u015fturucu operasyonuKuzey Irak'a hava destekli operasyon! Etkisiz hale getirildiler
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