Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Irak\u2019\u0131n kuzeyinde TSK ve M\u0130T koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130stanbul i\u00e7in korkutan s\u00f6zler: Daha da artacakTuvalette \u00f6l\u00fc bebek bulundu, annesini yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131Liseli k\u0131z, herkesin g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde kayal\u0131klardan denize atlad\u0131
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