Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek."
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek."
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