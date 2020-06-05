HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 22:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İdlib’de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi. Öte yandan saldırıda şehit olan askerin Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin olduğu öğrenildi. Şehidin acı haberi ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlib’de 5 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi.

ŞEHİDİN ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Ambulansa yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit düştü. Şehidin Samsunlu olduğu öğrenildi. Acı haber yetkililer tarafından, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Polis Memuru Atakan Arslan’ın ardından Samsun’a bir hafta içinde ikinci şehit ateşi düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Metrelerce savruldu, duvarı yıkıp bahçeye girdiMetrelerce savruldu, duvarı yıkıp bahçeye girdi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Bakan Koca koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 648'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 648'e yükseldi

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Bilim Kurulu Üyesi'nden Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Bir ilimizde vaka sayıları yine artıyor! Karantinaya alındı

Bir ilimizde vaka sayıları yine artıyor! Karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Türk avcılardan komşuya göz dağı: Yunanistan’a biz yeteriz

Türk avcılardan komşuya göz dağı

Konya Emniyeti’nin çalışmasıyla büyük facia önlendi

Büyük facia önlendi! Eş zamanlı operasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Rum Kesimi'ne net mesaj: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır

Oktay tartışmalara son noktayı koydu: Bedeli ne olursa olsun

Bursa'da feci kaza! Metrelerce savruldu, duvarı yıkıp bahçeye girdi

Metrelerce savruldu, duvarı yıkıp bahçeye girdi

Enis Berberoğlu tahliye edildi

Enis Berberoğlu tahliye edildi

Depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.