Milli Savunma Bakanlığı: 'Kilis’in Batısında Bir İHA Vuruldu'

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis’in batısında Türk hava sahasını altı kez ihlal eden insansız bir hava aracının vurulduğu bildirildi.
Açıklamada “28 Eylül 2019 tarihinde milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti” denildi.
Bakanlık kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın vurulduğunu bildirdi.
Açıklamada “Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA’nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Suriye’nin kuzeyinde IŞİD ve YPG gibi grupların faaliyetlerine son vermek için güvenli bölge çalışmaları kapsamında ABD’yle görüşmelere devam ediyor.
Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli bölge müzakerelerinde ABD'yle gelinen noktadan memnun olmadığını ifade etmişti. Çavuşoğlu “ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü kendimiz temizleriz'' demişti.
Türk ve Amerikan askerleri, “güvenli bölge” içinde ortak askeri devriye görevine başladı. Ancak Türk yetkililer, bölgenin en az iki katı büyüklüğünde ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapabilecek kapasitede olması gerektiğini vurguluyor.
Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada Türkiye ve Amerika’nın Suriye’deki askeri varlıklarına ve Ağustos ayında devreye sokulan güvenli bölgedeki faaliyetlerine ilişkin olarak “Bizim yetkimiz dışında, sınırlarımız içinde faaliyet gösteren tüm yabancı güçler, işgalci güçlerdir ve bir an önce geri çekilmek zorundalar” ifadelerini kullanmıştı.
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