Milli Savunma Bakanlığı: 'Kilis’in Batısında Bir İHA Vuruldu'

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis’in batısında Türk hava sahasını altı kez ihlal eden insansız bir hava aracının vurulduğu bildirildi.

Açıklamada “28 Eylül 2019 tarihinde milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis batısı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal etti” denildi.

Bakanlık kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada “Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 tarafından saat 13.24’te vuruldu. İHA’nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Suriye’nin kuzeyinde IŞİD ve YPG gibi grupların faaliyetlerine son vermek için güvenli bölge çalışmaları kapsamında ABD’yle görüşmelere devam ediyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli bölge müzakerelerinde ABD'yle gelinen noktadan memnun olmadığını ifade etmişti. Çavuşoğlu “ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü kendimiz temizleriz'' demişti.