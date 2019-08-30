Milli Savunma Bakanlığı: "Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha tespit edilerek yerinde imha edildi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor.
YORUM YAP0
Milli Savunma Bakanlığı: "Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha tespit edilerek yerinde imha edildi."
Okuyucu Yorumları 0 yorum