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Milli Savunma Bakanlığı: "Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha tespit edilerek yerinde imha edildi."

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: "Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı: "Komandolarımız, Pençe Harekâtı’nda mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha tespit edilerek yerinde imha edildi."

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