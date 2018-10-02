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Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 21:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel bugün Türkiye'ye intikal etmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Münbiç'te devriyeye katılacak ABD personeli Türkiye'ye geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca önümüzdeki dönemde Münbiç'te icra edilecek müşterek faaliyetlere yönelik eğitimlerin başlaması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu kapsamda ABD'den eğitime katılacak ilk grup personelin Türkiye'ye intikal ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca önümüzdeki dönemde Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD silahlı kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel 02 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı ABD Türkiye

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