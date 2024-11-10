HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' paylaşımı! 1945'ten 2024'e....

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' paylaşımı! 1945'ten 2024'e....

10.11.2024 18:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü anılıyor. MSB bugünün anısına sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' paylaşımı! 1945'ten 2024'e....

Milli Savunma Bakanlığı, bu anlamlı günün anısına, bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

AA-20241110-36158868-36158866-MSB_ANITKABIRIN_TARIHI_FOTOGRAFLARINI_PAYLASTI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.

AA-20241110-36158868-36158864-MSB_ANITKABIRIN_TARIHI_FOTOGRAFLARINI_PAYLASTI

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir ziyaret 10 Kasım Anıtkabir
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası 1 milyon liranın aylık getirisi değişti!

Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor

Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor

Sokakta önüne geleni bıçaklayıp 4 kişiyi öldürmüştü! İddianamede cani hakkındaki o rapor da yer dldı

Sokakta önüne geleni bıçaklayıp 4 kişiyi öldürmüştü! İddianamede cani hakkındaki o rapor da yer dldı

Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark eridi, MHP'nin oy oranı düştü... Erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti

Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark eridi, MHP'nin oy oranı düştü... Erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti

'Salonda o hariç herkes ağladı' Duruşma sonrası ilk kez konuştu

'Salonda o hariç herkes ağladı' Duruşma sonrası ilk kez konuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.