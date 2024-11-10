Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anıtkabir' paylaşımı! 1945'ten 2024'e....

Milli Savunma Bakanlığı, bu anlamlı günün anısına, bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.

Harita Genel Müdürlüğümüzün arşivinden Anıtkabir’in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş tarihî fotoğrafları...



Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #10Kasım… pic.twitter.com/8OdbrTLPNd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2024

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır