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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Çanakkale Zaferi paylaşımı: Şehitlerimize selam duruyoruz

18.03.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehitlerimize selam duruyoruz' etiketiyle video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 106 yıl önce Çanakkale'de kutlu bir zafer kazanan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin zamanı ve mekanı aşan ruhu karşısında şehitlerimize selam duruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Mehmetçiğin görüntüleri eşliğinde bir de video yer aldı.

"Şehitlerimize selam duruyoruz." ifadesiyle başlayan videoda, şunlar kaydedildi:

'ATATÜRK'ÜN ORDUSUNDAKİ MEHMETLER OLARAK ŞEHİTLERİMİZE SELAM DURUYORUZ'

"Şehitlerimiz bu toprakların mayasıdır. Malazgirt'te başlayan kahramanlık destanı dalga dalga yayılır. Bir ucunda Topkapı surları, bir ucunda Çanakkale. Mehmetçik bütün cephelerde zafere durur. Büyük Taarruz'da 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' emriyle umudun ve birlikteliğin en büyük güç olduğu tüm dünyaya haykırılırken Cumhuriyet'in eşiğinde şehitlerimizin kutlu mührü vurulur.

Şehitlerimizin zamanı ve mekanı aşan ruhu Kore'de fedakarlık, Kıbrıs'ta barış, Afganistan'da şefkat, Libya'da umut, Azerbaycan'da can olurken Türk askerinin olduğu 7 iklim, 3 kıtada şehitlerimize selam duruyoruz. 1071'de Alparslan'ın, 1453'te Fatih'in, 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusundaki Mehmetler olarak şehitlerimize selam duruyoruz. Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk, Kandil ve Gara'da kahraman şehitlerimize selam duruyoruz."

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AA

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