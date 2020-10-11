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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'la yapılan ateşkesi ihlal etmesine tepki göstererek "Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir." çağrısında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyor

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da varılan geçici insani ateşkesi ihlal ederek Gence'ye füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda ev yıkıldı. 7 sivil hayatını kaybetti, yaralananlar ve enkaz altında kalanlar var.

Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir."

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