Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a tepki: Ateşkesi ihlal ediyor

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da varılan geçici insani ateşkesi ihlal ederek Gence'ye füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda ev yıkıldı. 7 sivil hayatını kaybetti, yaralananlar ve enkaz altında kalanlar var.

Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir."