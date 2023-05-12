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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'gerçek dışı haberlerle' ilgili açıklama

12.05.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere saatler kala Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir duyuru yayınlandı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara rastlanmaktadır" diyerek "bu söylemlerden uzak durulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'gerçek dışı haberlerle' ilgili açıklama

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Siyasiler son çalışmalarını sürdürürken cumartesi 18.00 itibarıyla yasakların başlaması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Son günlerde artan tansiyon siyaset gündemine damga vurmuştu. Seçim süreci gerilimli geçerken bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması, ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır." ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini "siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı" haber ve yorumlara rastlandığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesinin, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasının ülkenin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin emeğine "en hafif tabiriyle saygısızlık" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde;
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Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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Milli Savunma Bakanlığı

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