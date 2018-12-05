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Milli Savunma Bakanlığı'ndan olay yaratan görüntülerle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir koğuşta çekilen görüntülere ilişkin idari ve adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, koğuşta sıraya giren askerlerin, MHP Siverek Belediye Başkanı adayı Fatih Bucak'a selam göndermesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili sorumlular hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde; rütbeli personel, koğuşta sıraya soktuğu askerlere yerinde yürüyüş kararı saydırıp, daha sonra emir vererek, Fatih Bucak'a selam gönderiyor.

Hep birlikte 'Selam olsun Fatih Bucak' diye bağıran askerlerin videosu, sosyal medyada hızla yayılınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, görüntüyle ilgili sorumlular hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı belirtilerek, "Sosyal medyada paylaşılan ve bir asker koğuşunda çekildiği anlaşılan videodaki olayın Mart 2018’de Kars’ta bulunan bir birliğimizde meydana geldiği tespit edilmiş olup sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı asker koğuşu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Uzmanları adam yerine koyup rütbeliden sayarsanız böyle olur.
e ne olmus yanı burda buyutecek ne var.
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